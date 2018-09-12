Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşına tahliye yok

Türkiye’de Mart ayında "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla tutuklanan Alman vatandaşı Patrick K.'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Patrick K.’nın avukatı Hüseyin Bilgi'nin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'taki mahkeme hakkındaki suçlamalar ağır olduğu gerekçesiyle Patrick K.’nın tahliyesini reddetti.

Anadolu Ajansı, 29 yaşındaki Alman vatandaşının 14 Mart'ta Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alındığını duyurmuştu. Savcılık, Patrick K.’yı PKK’nın Suriye'deki uzantısı olarak görülen YPG'ye üye olmak ve askeri yasak bölgeye girmekle suçluyor. Her iki suç için toplam 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Türk basınında çıkan haberlerde, Patrick K.'nın eski bir Alman askeri olduğu ve Suriye'de YPG'ye katılmak istediği öne sürülmüş, K.'nın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği iddia edilmişti.

Almanya’nın Gießen kentinde yaşayan Patrick K.'nın ailesi ise oğullarının Türkiye’ye doğa yürüyüşü yapmak üzere gittiğini savunuyor.

Bir sonraki duruşma ay sonunda

K.’nın avukatı Bilgi, mahkemeye bazı talepler sunduklarını, özellikle iddianamede adı geçen şahısların daha iyi mercek altına alınmasını istediklerini belirtti. Bilgi, K.’nın bir sonraki duruşmasının 26 Ekim’de yapılacağını söyledi.

Elazığ’da cezaevinde bulunan K., duruşmaya video konferans aracılığıyla katıldı.

K.’nın annesi Claudia S., dpa’ya yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının ardından "pek de iyi olmadığını” dile getirdi. Ekonomik nedenler yüzünden Türkiye’ye gidemediğini belirten Claudia S., Patrick K. ile son olarak Pazartesi günü telefonda konuştuğunu, oğlunun "çok gergin” olduğunu aktardı. Oğlunun artık eve dönmek istediğini kaydeden Claudia S., kendisinin “sinirsel olarak çok yıprandığını” söyledi.

dpa: Altı Alman vatandaşı tutuklu

Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklanan Alman vatandaşlarının durumu Ankara ile Berlin arasında gerginliğe yol açıyor. Gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu ile insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in tahliye edilmeleri iki ülke arasındaki gerginliğin azalmasını sağlamıştı. Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, hâlen beş Alman vatandaşı Türkiye'de "siyasi nedenlerle” tutuklu bulunuyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanı sıra Başbakan Angela Merkel de geçen hafta Berlin'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarında bu vakaların çözüme kavuşturulmasını talep etmişti.

Alman ajansı dpa'ya göre ise Braunschweig'de yaşayan ve Ağustos ayının sonunda cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin M. ile birlikte bu sayı altıya çıktı.

Hüseyin M.'nin kardeşi Deniz M. Braunschweiger Zeitung gazetesine konuştu. Deniz M., gazeteye yaptığı açıklamada, "iddianameyi okuduğunu ve kardeşinin Erdoğan'a hiçbir hakarette bulunmadığını” savundu.

Tutuklu Alman vatandaşlarından Hamburglu Dennis E. terör propagandası yapmak suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Köln'de yaşayan ve Haziran ayının sonunda tutuklanan Hozan Cane PKK'ya üyelikle suçlanıyor. Yine Köln'den Adil Demirci, Markist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) üye olmak suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Enver Altaylı ise bir yılı aşkın süredir hakkında iddianame olmaksızın cezaevinde tutuluyor. 73 yaşındaki Altaylı, Gülen yapılanmasına destek vermekle suçlanıyor.

dpa/JD,CÖ

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