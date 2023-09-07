Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın neden olduğu selde hayatını kaybeden öğretmen Ahmet Baki Şimşek'in (53) cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Seller nedeniyle İstanbul'da iki, Kırklareli'nde ise altı kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde hayatını kaybeden altı kişinin bungalov evlerde konakladığı ortaya çıktı Fotoğraf: ALI CAN ZERAY/DHA

Bungalov evlerle ilgili soruşturma başlatıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin tamamının Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi içinde yer alan bungalov evlerde tatil yapan kişiler olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, 'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 6 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.'nin aranmasının sürdüğü belirtildi. 'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'Karma çiftlik', olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile bazı sosyal medya hesaplarının olayın ardından kapatıldığı görüldü.

DHA,DW/BÖ,TY

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