 Türkiye′deki mülteciler sınır kapılarına yöneliyor | TÜRKİYE | DW | 28.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'deki mülteciler sınır kapılarına yöneliyor

Türkiye’nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için "açık kapı politikası’" uygulayacağı haberini duyan göçmenlerin sınır kapılarında toplanmaya başladığı bildiriliyor.

Edirne'nin Yunanistan sınır kapısına yönelen mülteciler

Edirne'nin Yunanistan sınır kapısına yönelen mülteciler

İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen saldırıda 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesi ve Türkiye'nin Avrupa'ya "kapıları açarız" mesajının ardından Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldiği bildiriliyor.

DHA haber ajansı, Edirne'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve İran, Irak ve Suriyeli yaklaşık 300 göçmenin, gece yarısı Yunanistan'a ulaşmak üzere sınıra doğru yürüyüşe geçtiğini bildirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde de Suriyeli mültecilerin Yunanistan'a geçmek için toplandığı haber verildi. Buna göre, 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.

DHA, Türkiye'nin "açık kapı politikası" uygulayacağı haberini duyan göçmenlerin, Dikili sahiline gelerek Yunanistan'a botla geçmek için hazırlık yaptığı bilgisini verdi.

Reuters haber ajansı ise sınır kapılarına yönelen göçmenlerin hangi ülkelere ait olduklarına dair kesin bilginin bulunmadığını geçti.

"Türkiye bu yükü tek başına kaldıramaz"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sabaha karşı yaptığı açıklamada,  "Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz"  demişti.

DW, DHA,rtr/ MK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien Azaz Flüchtlinge aus Idlib

AB’de de İdlib endişesi büyüyor 27.02.2020

Avrupa başkentleri de İdlib için alarmda. Büyük bir mülteci akınından ve Suriye’de siyasi çözüm çabalarının tümüyle çıkmaza girmesinden endişelenen Almanya ve Fransa yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Nato-Hauptquartier in Brüssel

NATO İdlib için toplanıyor 28.02.2020

NATO Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplanıyor. Rusya da Suriye kıyılarına iki fırkateyn yolladı.

BG Flüchtlinge Idlib

Reuters: Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya geçişini durdurmayacak 27.02.2020

Reuters haber ajansı, Türk hükümetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ankara'nın Suriyeli sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçişini durdurmayacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Siyaset Akademisi’nin açılış töreninde konuştu. Partisinin icraatlarından gündeme dair gelişmelere değinen Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. Kimin ödül alacağına İngiliz aktör Jeremy Irons'ın başkanlığındaki uluslararası jüri karar verecek.  