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Marmara Ereğlisi'nde likit doğal gaz (LNG) terminali
Marmara Ereğlisi'nde likit doğal gaz (LNG) terminaliFotoğraf: Osman Orsal/REUTERS
PolitikaTürkiye

Türkiye'deki doğal gaz zirvesi ertelendi

15 dakika önce

Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezine dönüştürülmesi planı çerçevesinde 14-15 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan zirvenin Mart sonuna ertelendiği bildirildi.

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Türkiye'de 14-15 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan doğal gaz zirvesi ertelendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle gündeme gelen ve Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi haline dönüştürülmesini öngören plan çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz üreticisi ülkeler ve Avrupalı alıcı şirketlerin bir araya getirileceği bir zirveyi planlanmıştı.

Putin'in önerisi, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamalar sonrasına denk gelmişti.

Reuters haber ajansına konuşan bir enerji yetkilisi, zirvenin Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı yıkım nedeniyle 22 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.

Kremlin: Gecikebilir ama iptal olmaz

Kremlin'den dün yapılan açıklamada da Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezine dönüştürülmesi planında gecikme olabileceği ancak iptalin söz konusu olmadığı vurgulanmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, depremin plan üzerindeki olası etkileriyle ilgili bir soruya, "Tabii ki şu an bu plan Türkiye'nin öncelikli konusu olamaz. Bunu anlıyoruz. Dolayısıyla projenin hayata geçirilmesinde belli bir gecikme olabilir. Ancak bu, planın hayata geçirilmesini etkilemez" yanıtını vermişti.

 

rtr,DW / BK,ET

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