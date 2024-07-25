Türkiye'deki üç Alman okuluna Türk öğrenci alımı durduruldu

Alman Dışişleri Bakanlığı, DW Türkçe'ye Türk öğrenci alımı durdurulan Alman okulları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç okulun karardan etkilendiğini belirtti.

Fransız okullarının ardından bu hafta Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'ne bağlı Ernst-Reuter Okulu'nun da Türk öğrenci alımını durdurduğunu açıklamasına ilişkin Alman Dışişleri Bakanlığı DW Türkçe'ye bilgi verdi.

Bakanlık, söz konusu kararın 2024/25 eğitim-öğretim yılında Ankara Ernst-Reuter Okulu ile okulun İzmir ve İstanbul'daki iki şubesine yeni kayıt yaptırmak isteyen Türk vatandaşlığına sahip öğrencileri etkilediğini belirtti. Açıklamada, bu okullara devam eden Türk vatandaşı öğrencilerin uygulamadan muaf olduğu ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuyla ilgili olarak Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını da vurguladı.

Bu açıklamaya göre, Ernst-Reuter Okulu'nun yanı sıra İzmir ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'ne bağlı iki özel okula da Türk öğrenci alımı durduruldu. Türkiye'deki diğer Alman okulları ise karardan etkilenmiyor.

Türkiye’de Fransız elçiliğine bağlı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Liseleri de Türk vatandaşı öğrenci alımını durdurduğunu açıklamıştı.

"Mevzuatımızda yeri olmayan okullar"

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye'deki yabancı okullar ile ilgili açıklamasında taraflarla diyalog halinde olduklarını belirtmişti.

Tekin, "Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmündedirler" dedi. "Bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası bir sözleşme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullanan Tekin, "yasal dayanağı" olmadığını ifade ettiği 12 okulun varlıklarını sürdürebilmesi için taraf ülkelerle ortak bir zeminde anlaşmayı umduklarını kaydetti. Bakan Tekin, halihazırda Fransa ve Pakistan ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'de eğitim veren Fransız okulları "Charles de Gaulle" ve "Pierre Loti" arasındaki statü anlaşmazlığının ardından bu okulların gelecek eğitim-öğretim döneminde Türk öğrenci kabul edemeyeceği açıklanmıştı.

Çifte vatandaşlığı olan öğrencileri de kapsıyor

Benzer şekilde Ankara'daki Alman okulu Ernst-Reuter de bu hafta Türk Dışişleri'nin uyarısı üzerine bir sonraki duyuruya kadar çifte vatandaşlar dahil Türk pasaportu bulunanların kayıtlarını alamayacaklarını açıkladı.

Ernst-Reuter Okulu tarafından yayınlanan açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bir nota yayınlayarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara'daki Ernst Reuter Okulu'na Türk pasaportlu (Çift uyruklular dahil) yeni öğrencileri kabul etmemizi bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasakladığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de Ankara'daki Ernst-Reuter Schule, İstanbul'daki Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu, Özel Alman Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İELEV Özel Lisesi ve İzmir'deki Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu olmak üzere toplam altı Alman okulu faaliyet gösteriyor.

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