Türkiye'de "yeni normal" kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası alınan yeni gevşetme kararlarını açıkladı.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Hazrin'dan itibaren kaldırılıyor.

1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Ancak eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında.

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©️Deutsche Welle Türkçe