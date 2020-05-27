 Türkiye′de ″yeni normal″ kararları | TÜRKİYE | DW | 28.05.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de "yeni normal" kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni gevşetme kararlarını açıkladı. Sehayat kısıtlamaları kalkıyor, restoranlar açılıyor, ancak sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası alınan yeni gevşetme kararlarını açıkladı.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Hazrin'dan itibaren kaldırılıyor.

1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Ancak eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında.

Ayrıntılar geliyor...

©️Deutsche Welle Türkçe

 

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