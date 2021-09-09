Türkiye'de yapılan Covid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan Covid-19 aşısının bugün itibarıyla 100 milyon dozu aştığını açıkladı. Koca, düzenlediği basın toplantısında, "100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır" dedi.

Türkiye'de 18 yaş ve üzerindeki kişilerde ilk doz aşı oranının yüzde 82, ikinci doz aşı oranının ise yüzde 63,8 olduğunu açıklayan Koca, "6 milyon 32 bin kişi tam doz aşı yaptırdı" ifadesini kullandı.

Şu an 11 milyondan fazla kişinin henüz ikinci doz aşısını yaptırmadığını belirten Koca, tek doz aşının yeterli koruma sağlamadığını yineleyerek bu kişilere aşılarını tamamlamaları için çağrıda bulundu.

6 milyon kişiye hatırlatma dozu çağrısı

Bakan Koca, aktif vakaların yaklaşık yüzde 90'ını, aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış kişilerin oluşturduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca "aşısı tamamlanmış kişilerin", iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son altı ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler olduğunu belirtti.

Koca, iki doz Sinovac aşısı olduktan sonra hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon kişiye de bir an önce yeni aşı randevusu almaları için çağrı yaptı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya gelindiğini duyuran Koca, "Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" diye ekledi.

Mu varyantı

Türkiye'deki Mu varyantı hakkında da bilgi veren Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı iki vaka var. Bu iki vaka da İstanbul'da, aşılı değiller" dedi.

Koca, "Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim iki vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,HT

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