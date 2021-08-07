Türkiye’de yangınlarda son durum: Antalya’da soğutma çalışmaları sürüyor

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat bölgesinde başlayan orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtiliyor. Yangınlardaki son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 adet yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Pakdemirli, son 10 günde 47 ilde 209 orman yangının ise kontrol altına alındığını duyurdu.

Muğla Belediyesi'nin paylaştığı son durum raporunda, Kemerköy Termik Santrali ve çevresinin tamamen soğutulduğu belirtildi. Yayla Mahallesi (Ağla) Gökçeovacık mevkiinde ise stabil olarak yangının ilerlemekte ve müdahalenin devam etmekte olduğu ifade edildi. Bodrum'daki yangınların soğutma işleminin ise tamamlandığı ve ekiplerin merkeze döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdığını, bu bölgedeki yangınlara bugün havadan 28 helikopter ve altı uçak müdahale edeceğini belirtti.

Antalya'da, kent merkezinde etkili olan sağanak da günlerdir yangınla mücadele eden kente rahat bir nefes aldırdı. Meteoroloji'nin tahminine göre şiddetli yağışlar, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürecek.

Kurum: En geç bir ay içinde konut çalışmalarına başlıyoruz

Cuma akşamı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Antalya bölgesindeki yangınlara ilişkin basın açıklaması yaparak, son durumu paylaştı. Çavuşoğlu, "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218'inci saatte kontrol altına alındı. Aktif devam eden şu an İbradı Eynif Ovası'nda söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün hem karadan hem de havadan uçak ve helikopterlerimiz bu bölgeye yoğunlaştı" şeklinde konuştu.

Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş'taki soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "İnşallah çok kısa sürede Muğla'daki orman yangınlarını da söndüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Evi tamamen yanan vatandaşlara 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımları yapılacağını söyleyen Kurum, ilk ödemelerin yapıldığını, kalan ödemelerin de hasar tespitlere müteakip yapılacağını ifade etti.

7 ilde bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Muğla dışında yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Muğla'da da yangının söndürülmesine müteakip 2-3 gün içinde tamamlanacaktır'' diye konuştu.

Yangınlarda evini kaybedenler için konut çalışmalarına kısa sürede başlanmasını hedeflediklerini ifade eden Bakan, ‘'En geç bir ay içinde vatandaşlarımızın 2+1, 3+1, altında deposuyla, ahırıyla ihtiyaçlarını giderecek adımı toplu konut dairesiyle inşallah atacağız. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden tüm Antalya'daki konutlarımızı bitiriyor olacağız” diye konuştu. 400'ü aşkın ahırın hasar gördüğünü söyleyen Kurum, "İnşallah 3 ay içinde bütün ahırlarımızı tamamlayacağız ve yaylalardaki vatandaşlarımız hayvanlarını yeni ahırlarına koyabilecekler'' dedi.

Yanan ormanlara ilişkin çalışmaların da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valilik koordinasyonuyla yürüttüklerini belirten Kurum, "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir'' diye konuştu.

DW,DHA / SÖ, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe