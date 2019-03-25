Türkiye’de yakalanan IŞİD’li Okyanusya’yı karıştırdı

Suriye’den Türkiye'ye yasal olmayan yollardan girmeye çalışırken iki çocuğuyla birlikte yakalanan IŞİD üyesi kadın, Yeni Zelanda ile Avustralya arasında krize neden oldu.

Çifte vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki S.A’nın, Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılmasıyla patlak veren krizde Yeni Zelanda, müttefiki Avustralya'yı sert sözlerle suçladı.

Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılması sebebiyle, söz konusu kişinin Yeni Zelanda’ya sınırdışı edilmesi bekleniyor. Ancak Yeni Zelanda, 6 yaşındayken ülkeyi terk edip Avustralya'ya taşınan, ailesi halihazırda Avustralya’da ikamet eden ve Suriye’ye Avustralya pasaportu ile seyahat eden bu kişinin sorumluluğunu Avustralyalı yetkililerin alması gerektiğini savunuyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacina Ardern

Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında “Adil muhakeme yapabilen herkes bu kişinin Avustralyalı olduğunu söyleyebilir ve benim görüşüm de bu yönde. Avustralya'nın sorumluluklarından kaçtığına inanıyoruz” dedi.

Ancak Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Avustralya’nın ulusal çıkarlarının söz konusu olduğunu” belirterek vatandaşlıktan çıkarma kararlarının arkasında durdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison

Morisson'dan savunma

Canberra'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Morrison, “Terör örgütlerinin saflarında savaşan teröristlerin Avustralya vatandaşı olma ayrıcalıklarından yararlanmasını istemiyoruz. Hatta bu haklarını ülkemizin düşmanı olan bir örgüte katıldıkları anda kaybettiklerini düşünüyorum” dedi.

Morrison ayrıca konuyla ilgili halen netleşmemiş bazı detaylar olduğunu ve önümüzdeki günlerde konunun akıbetinin netleşeceğini ifade etti.

Yeni Zelanda lideri Ardern ise Avustralya’nın tutumunu eleştirmekle birlikte, S.A’nın çocukları olduğunu ve Avustralya’nın bu çocukların refahını düşünmek zorunda olduğunu belirtiyor: “Hiçbir yakın aile üyelerinin olmadığı Yeni Zelanda’ya gelmek bu çocukların çıkarına değildir. Küçük çocukların en iyi ailelerinin yanında büyüdüklerini biliyoruz."

Yeni Zelanda daha önce de Avustralya'yı Tazmanya denizi üzerinden ülkeye girmeye çalışan göçmenleri sınırdışı etmesi sebebiyle eleştirmişti.

2014 yılından bu yana 3 bin Yeni Zelandalı’nın Avustralya’daki oturum hakları suça karıştıkları gerekçesiyle iptal edildi.

DW / DBN,TY

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