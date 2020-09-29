Türkiye'de yüz yüze eğitim genişletiliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldıklarını söyledi. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar içinde başlayacağını belirten Erdoğan, "Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci, lise 12'nci sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca öğrencilere ücretsiz tablet dağıtacaklarını söyledi. Erdoğan, "500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık, önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz" dedi.

Türkiye'deki aşı çalışmaları

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'de başlatılan 13 aşı çalışmasından beşinde insan deneyleri safhasına yaklaştığını da ifade etti. Erdoğan, "Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak" bilgisini verdi.

Savaştan Minsk Grubu'nu sorumlu tuttu

Dış politikaya ilişkin de açıklamalar yapan Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan'ın yanında olduklarını bir kez daha vurgulayarak bölgedeki krizden Minsk Grubu'nu sorumlu tuttu.

ABD, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu'nun sorunu çözemediğini söyleyen Erdoğan, uluslararası toplumun Karabağ ve Azerbaycan toprakları işgal edilirken sessizliğe büründüğü eleştirisinde bulundu. Erdoğan, "AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti" dedi.

"Haydut devletler istikrarı bozuyor"

Azerbaycan için uluslararası toplumdan destek isteyen Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermenin her onurlu devletin vazifesi olduğunu" ifade etti.

Ancak bölge ülkeleri arasında çok sayıda "haydut devlet" bulunduğunu kaydeden Erdoğan, bu ülkeler arasında İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Suriye rejimini sıraladı. Bu ülkelerin dünyanın istikrarını bozduğunu savunan Erdoğan, "Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

DW/HS,HT

©Deutsche Welle Türkçe