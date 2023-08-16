Türkiye'de ulusal sıcaklık rekoru kırıldı: 49,5 derece

Eskişehir'de dün hava sıcaklığının 49,5 derece olarak ölçülmesi ile Türkiye'de ulusal sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklıklardaki artış sonrası Eskişehir, Bolu, Antalya, Bingöl gibi birçok kentte orman yangınları çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklığın dün 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğünü açıklayan Bakan, eski rekorun 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldüğünü belirtti. Bakan, iklim değişikliği ile mücadele için Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda duyarlı olunması çağrısı yaptı.

Sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alması sonrası Eskişehir, Bolu, Antalya, Ankara, Denizli, Çankırı ve Bingöl'de ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Bolu: Can kaybı yaşanmadı

DHA'nın haberine göre, Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormandan geçen elektrik hatlarındaki arıza sebebiyle çıktığı belirlenen yangını söndürmek için 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 yangın söndürme personeli, 20 vatandaş görevlendirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız" dedi. Vatandaşlardan duyarlı davranmalarını isteyen Kılıç, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi'nde de ormanda yangın çıktı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle yangına müdahale ederken, 4 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmalarına hava desteği sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aşırı sıcaklıklar birçok kentte orman yangınlarını tetikliyor (Foto: Arşiv) Fotoğraf: DHA

Yangınlarda hektarlarca alan kül oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında çıkan yangın kontrol altına alınırken en az 20 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Çankırı'da çıkan yangında ise yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çaparkayı Köyü Muhtarı Mustafa Kayı, "Şabanözü, Orta, Yaylakent, Çankırı, Eldivan itfaiyeleri, askeriyemiz, köylümüz hep birlikte buraya geldiler, yangını söndürdük. Yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Neden çıktığı henüz belli değil. İnceleme yapılacak" dedi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin yangına müdahelesi sürerken yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi.

Bingöl: Birçok yaban hayvanı yanarak öldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında çıkan yangında ise üçüncü güne girildi. Müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın bölgelerinde birçok yaban hayvanının da yanarak öldüğü belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "aşırı sıcak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü etkisini artıran hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği uyarısı yapmıştı.

DW,DHA/BÖ,JD

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