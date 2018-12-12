Türkiye’de tutuklu olan Avusturyalı gazeteci serbest

Ankara'da eylül ayında tutuklanan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Avukat Murat Yılmaz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını doğruladı.

Avusturyalı gazetecinin yurtdışına çıkış yasağının bulunduğunu belirten Yılmaz, gazetecinin "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına 11 Nisan 2019 tarihinde devam edileceğini sözlerine ekledi.

Gazeteci ile dayanışma için açılan twitter hesabı #FreeMaxZirngast da, Zirngast'ın serbest bırakıldığını duyurdu. Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada, Zirngast ile birlikte "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla tutuklanan Mithatcan Türetken ve Hatice Göz'ün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da Zirngast'ın serbest bırakılmasından hemen önce Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

"Zirngast'ın Türkiye'deki cezaevinden salıverilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükelçimiz ve Konsolosumuz bölgede. Davanın hızlı bir biçimde görülmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Kneissl, "Bu şartlar altında Sayın Zirngast ve ailesine mutlu Noeller diliyorum!" açıklamasında bulundu.

Aralarında re:volt'un da bulunduğu sol görüşlü yayınlar için yazan ve üç yıldır Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki gazeteci ve öğrenci Zirngast, 11 Eylül'de evinde gözaltına alınmış,10 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"TKP (Türkiye Komünist Partisi)/Kıvılcım örgütüne üye olmakla suçlanan Zirngast, ifadesinde, sosyalist olduğunu ve evrensel değerleri savunduğunu belirterek, "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" diye konuşmuştu.

DW,dpa,AFP/SÖ,EC

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