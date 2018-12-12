 Türkiye’de tutuklu olan Avusturyalı gazeteci serbest | TÜRKİYE | DW | 24.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye’de tutuklu olan Avusturyalı gazeteci serbest

Türkiye’de tutuklu olan Avusturyalı gazetecinin Max Zirngast‘ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. "Terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Zirngast'ın yargıalanmasına 11 Nisan'da devam edilecek.

default

Ankara'da eylül ayında tutuklanan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Avukat Murat Yılmaz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını doğruladı.

Avusturyalı gazetecinin yurtdışına çıkış yasağının bulunduğunu belirten Yılmaz, gazetecinin "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına 11 Nisan 2019 tarihinde devam edileceğini sözlerine ekledi.

Gazeteci ile dayanışma için açılan twitter hesabı #FreeMaxZirngast da, Zirngast'ın serbest bırakıldığını duyurdu. Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada, Zirngast ile birlikte "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla tutuklanan Mithatcan Türetken ve Hatice Göz'ün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da Zirngast'ın serbest bırakılmasından hemen önce Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

"Zirngast'ın Türkiye'deki cezaevinden salıverilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükelçimiz ve Konsolosumuz bölgede. Davanın hızlı bir biçimde görülmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Kneissl, "Bu şartlar altında Sayın Zirngast ve ailesine mutlu Noeller diliyorum!" açıklamasında bulundu.

Aralarında re:volt'un da bulunduğu sol görüşlü yayınlar için yazan ve üç yıldır Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki gazeteci ve öğrenci Zirngast, 11 Eylül'de evinde gözaltına alınmış,10 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"TKP (Türkiye Komünist Partisi)/Kıvılcım örgütüne üye olmakla suçlanan Zirngast, ifadesinde, sosyalist olduğunu ve evrensel değerleri savunduğunu belirterek, "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" diye konuşmuştu.

DW,dpa,AFP/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye üçüncü sırada

RSF, Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'nu açıkladı. Türkiye tutuklu gazeteci sayısında üçüncü sırada. 80 basın mensubunun öldürüldüğünü belirten RSF, BM'den gazetecilerin korunması için özel temsilci atamasını istiyor. (18.12.2018)  

CPJ: En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) dünya üzerinde 251 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. CPJ, Türkiye'de devlete karşı suçlama ile hapse atılan gazeteci sayısının 68 olduğunu belirtti. (13.12.2018)  

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast Türkiye'de tutuklandı

Avusturyalı gazeteci Zirngast, Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Zirngast ifadesinde "Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum" dedi. (21.09.2018)  

Benzer içerik

Belgien - EU-Gipfel in Brüssel - Kurz

Avusturya Başbakanı: Türkiye'nin tutumu kabul edilemez 12.12.2018

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin tutuklu gazeteci Max Zirngast ile ilgili tutumunu "kabul edilemez" diye nitelendirerek Avusturyalı gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Symbolbild Pressefreiheit Türkei

Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye üçüncü sırada 18.12.2018

RSF, Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu'nu açıkladı. Türkiye tutuklu gazeteci sayısında üçüncü sırada. 80 basın mensubunun öldürüldüğünü belirten RSF, BM'den gazetecilerin korunması için özel temsilci atamasını istiyor.

Symbolbild Reporter ohne Grenzen 2013 Pressefreiheit

CPJ: En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de 13.12.2018

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) dünya üzerinde 251 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. CPJ, Türkiye'de devlete karşı suçlama ile hapse atılan gazeteci sayısının 68 olduğunu belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Çavuşoğlu: Netanyahu'nun PKK'ya büyük sempatisi var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine sert tepki göstererek "PKK ile Netanyahu'nun en büyük ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olması" dedi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 