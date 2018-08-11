 Türkiye′de tutuklu iki Yunan askeri tahliye edildi | TÜRKİYE | DW | 14.08.2018

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TÜRKİYE

Türkiye'de tutuklu iki Yunan askeri tahliye edildi

Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi.

Edirne Türkei 2 griechische Soldaten inhaftiert (Imago/Depo Photos/DHA)

Edirne 2'inci Sulh Ceza Hakimliği, 1 Mart’ta Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklanan Yunan ordusu mensubu Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada, iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies sınır karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs” ve "askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

Tsipras’tan açıklama

İki Yunan askerinin Türkiye’de tutuklanması, Ankara ile Atina arasında gerilim yaratmıştı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her iki Yunan askerinin de serbest bırakılması bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirecek adil bir tutumdur” ifadesini kullandı.

Yunanistan başbakanı, bir diğer Twitter mesajında ise iki Yunan askeri ve ailelerine, sergiledikleri "güç ve sabır" ile gösterilen çabalara olan güvenleri nedeniyle teşekkür etti.

DW,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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AP'den Türkiye'ye: Yunan askerlerini serbest bırakın

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Ankara'ya çağrıda bulundu. (19.04.2018)  

Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

Türkiye'de askeri casuslukla suçlanan iki Yunan askerinin tutukluluğunun devamına karar verildi. Edirne'deki mahkeme, askerlerin kaçma şüphesi bulunduğuna hükmetti. (27.03.2018)  

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