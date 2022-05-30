Toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olması sebebiyle toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye'de hastaneler hariç tüm kamusal alanlanlarda maske takma zorunluluğusona erdi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Koca koronavirüs vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında gerçekleştiğini söyleyerek, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadesine yer verdi.

Koca, maskenin hastaneler hariç mecburi olmaktan çıktığını belirterek, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 Tablosu verilerine göre son 24 saatte 864 vaka tespit edildi. İki kişi hayatını kaybederken, bin 107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Yurt içi seferlerde maske zorunluluğu bitti

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini, yurt dışı seferlerde ise uygulamanın sefer yapılan ülkenin kuralına göre farklılık göstereceğini belirtti.

DW, DHA , HT,BÖ