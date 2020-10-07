Türkiye'de Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet sitesi üzerinden Spotify, FOXplay, PaylasFM ve MedyaportTV adlı yayın kuruluşlarına lisans başvurusu yapmaları için gönderdiği ihtarnameyi yayınladı.

RTÜK ihtarnamede, 2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca daha önce lisans işlemlerinin tamamlanması için duyuru yapıldığına ve bunun için de üç aylık süre verildiğine işaret ederek bu kuruluşlardan lisans başvuru taleplerini 72 saat içinde göndermelerini istedi.

İhtarnamede bunun yapılmaması durumunda RTÜK'ün sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesini talep edeceği ve ayrıca aynı Kanun'un 33'üncü maddesi gereğince de suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Netflix, Amazon Prime Video ve Mubi gibi uluslararası yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatmıştı.

Temsilcilik bulundurma zorunluluğu da getirildi

Türkiye'de 1 Ekim'de de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa adlı yeni bir düzenleme yürürlüğe girmişti.

Sansür endişesiyle tartışmalara neden olan yasa, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı her sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma şartı koşuyor. Aksi takdirde aşamalı olarak söz konusu platformlara erişim engeli getirilmesi planlanıyor.

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Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de temsilcilik açmama kararı aldığı Türk basınına yansımıştı. Ancak bu konuda Facebook ve Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası kuruluşların Türkiye'de sansüre neden olan düzenlemelere tabi olmaktan kaçındığı ifade ediliyor.

DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe