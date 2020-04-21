Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi”ne göre, 30 Nisan Perşembe saat 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs Pazar saat 24.00'te sona erecek.

Genelgeyle, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde market, bakkal, manav, fırın gibi gıda maddeleri satan yerlerin çalışma saatlerine düzenleme getirildi.

Marketler Cumartesi-Pazar kapalı, fırınlar açık

Buna göre, Ramazan ayı olması göz önünde bulundurularak sokağa çıkma yasağı öncesinde 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavlar sabah 08.00'den akşam 23.00'e kadar açık olacak. 1 Mayıs Cuma günü ise market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında hizmet verecek, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hariç vatandaşlar evlerinin yakınındaki bu yerlerde alışveriş yapabilecek. Market, bakkal ve manavlar, Cumartesi-Pazar günü ise kapalı olacak.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, "ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri" açık olacak.

1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile Cumartesi ve Pazar günleri, tatlı satan yerler evlere servis şeklinde satış yapabilecek. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu günlerde lokanta ve restoranların da evlere paket servis yapmasına izin verilecek.

Faaliyetlerini sürdürecek diğer işyerleri ve kuruluşlar

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde sağlık ve zorunlu kamu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar açık olacak. Buna göre, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri faaliyetlerini sürdürecek. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de hizmet vermeyi sürdürecek.

Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, yaşlı bakım evleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi ve PTT gibi zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler de açık olacak.

Valilik ve kaymakamlar tarafından kura ile belirlenecek nöbetçi akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri çalışmayı sürdürecek. Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri de yasak kapsamında dışında tutuluyor.

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler çalışmayı sürdürecek. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri açık olacak.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları da faaliyetlerini sürdürecek kuruluşlar arasında bulunuyor. Oteller ve konaklama yerleri de bu süre içinde açık olacak. Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar da faaliyetlerini sürdürecek.

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar

Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda çalışanlar, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında görevli olanlar ile Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD gibi kurumlar için çalışanlar da sokağa çıkabilecek.

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların da istisnai olarak sokağa çıkmasına izin verilecek.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar ile evlerinin önünde kalmak koşulu ile kendi evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkılmasına da izin verilecek.

Ürün ve malzemelerin nakliyesinde, kargo dahil lojistiğinde, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık işlerinde çalışanlar ile yasak süresince lokanta, restoran gibi yerlerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri de yasaktan muaf tutulacak kişiler arasında bulunuyor.

Tarım ve hayvancılık alanında çalışanlar da sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler çalışmayı sürdürebilecek.

Ekmek ve gazete dağıtımı

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ekmek dağıtımı mahalle düzeyinde yerel yönetim, emniyet, jandarma, muhtar gibi ilgililer tarafından hazırlanacak plan dahilinde yapılacak. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Gazete satışı ise Cuma günü market ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. Cumartesi ve Pazar günü ise sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla eve servis şeklinde yapılacak.

DW/JD,BK

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