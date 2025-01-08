Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Türkiye'de siber güvenlik politikalarının oluşturulması ve bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir kurum oluşturuldu.

Türkiye'de siber güvenliğin sağlanması ve bu yönde politikalar üretilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı adında yeni bir yapı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Ankara merkezli yeni kuruma toplam 135 kişilik kadro tahsis edildi. Kurumda mühendis, tekniker ve teknisyen unvanıyla 30 kişi görev yapacak.

Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek ile eylem planı hazırlamak ve mevzuat çalışmalarını yürütmek kurumun görevleri arasında bulunuyor.

Siber güvenlik konusunda farkındalık ve eğitim çalışmaları da yürütecek kurum ayrıca siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesine çalışacak, acil durum ve kriz senaryolarına göre planlar oluşturacak.

E-devlet ve diğer dijital kamu hizmetlerinin siber güvenliğini güçlendirici faaliyetlerde bulunmak da yeni kurumun üstleneceği roller arasında olacak.

Başkanlık bünyesinde siber savunma ve siber mukavemet genel müdürlükleri oluşturulacak. Kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yurt dışında temsilcilikler açabilecek.

DW / MUK,JD

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