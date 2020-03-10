Türkiye’de sağlık çalışanları için alkış eylemi

Türkiye'nin birçok büyük ilinde koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla bu akşam bir alkış eylemi yapıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, İzmit, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon gibi birçok kentte saat 21.00'de pencerelerine ve balkonlarına çıkan insanlar sağlık çalışanlarını alkışladı. Görüntüler Twitter'da #SağlıkcılarınıAlkısla etiketiyle birlikte paylaşıldı.

Video izle 00:40 İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Alkış eylemeni katılan kentler arasında Diyarbakır da vardı. Diyarbakır'da da vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline saat 21.00'da alkışla destek verdi. Elazığ merkezli depremin hissedildiği kentte de halk balkon ve pencerelerdeki yerini aldı.

Dün de Almanya'nın birçok kentinde yine saat 21.00'de sağlık çalışanlarına şükranlarını sunmak için halk pencere ve balkonlara çıkarak alkış eylemi yapmıştı.

İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti. Fransa’nın başkenti Paris’te de salı akşamı saat 20’de vatandaşlar doktorlar ve sağlık çalışanları için alkış eylemi yaptı.

DW / EC, HS

Deutsche Welle Türkçe