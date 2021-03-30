 Türkiye′de sürdürülebilir moda | Laboratuvarda üretilen vegan deriden ve araba lastiğinden çanta | MULTİMEDYA | DW | 02.11.2021

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MULTİMEDYA

Türkiye'de sürdürülebilir moda | Laboratuvarda üretilen vegan deriden ve araba lastiğinden çanta

İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor. Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya! Ancak bu alanda adım atan genç tasarımcılar var.

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