 Türkiye’de papağana işkence görüntüleri infial yarattı | TÜRKİYE | DW | 18.12.2018

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TÜRKİYE

Türkiye’de papağana işkence görüntüleri infial yarattı

Katıldığı bir televizyon yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir’in bir papağana işkence ettiği görüntüler infial yarattı. Tepkilerini dile getirenler hayvanlara şiddet suçlarına daha ağır cezalar talep etti.

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Türkiye'de yayınlanan bir yemek yarışmasına katılan ve "agresif davranışları nedeniyle" yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir'in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler infial yarattı. Görüntülerde bir papağana işkence ederken görülen Özdemir'e sosyal medyadan tepki yağdı. Özdemir'in görüntüleri yayınlamasının ardından çok sayıda kullanıcı eski yarışmacı hakkında şikayette bulunarak yargıyı harekete geçmeye çağırdı. Özdemir'in, evinde gözaltına alındığı, geceyi polis merkezinde geçirdikten sonra kısa süre bir süre için serbest bırakıldığı, ancak savcının talimatı ile yeniden gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Twitter'da #HayvanaSiddetSuctur etiketiyle aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı Özdemir'e tepkisini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "ilgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdiğini" ifade etti.

Pakdemirli attığı bir başka tweette de işkence gören papağanın "emin ellerde olduğunu ve tedavisine başlandığını" duyurdu.

Köşe yazarı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik de olayın ardından Twitter hesabı üzerinden yetkilileri göreve çağırdı:

Hukukçular da Özdemir'e tepkiliydi:

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da attığı tweetle öfkesini ifade edenlerdendi:

Kullanıcılar, hayvanlara yönelik şiddetin "kabahat" değil "suç" sayılmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesini talep etti:

Özdemir’in katıldığı yarışma programının programının yapımcısı Acun Ilıcalı da "yargının gerekeni yapacağına inandığını" ifade etti:

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları Ilıcalı'nın tepkisini yeterli görmeyerek, yaşananlarda Özdemir'i televizyona çıkartan Ilıcalı'nın da payı olduğunu savundu:

 

 

 

Bazı kullanıcılar Ilıcalı'nın programlarının izlenmemesi çağrısında bulundu:

Televizyoncu Güven İslamoğlu da Özdemir gibi "medya fenomenlerine ceza verilmesinin yeterli olmayacağını" ifade ederek sosyal medya kullanıcılarına "Özdemir'i takipten çıkarın çağrısı" yaptı:

DW/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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