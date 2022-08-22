Türkiye'de otobüs şoförleri neye göre belirleniyor?

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35 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları, dikkatleri bir kez daha şehirlerarası ulaşıma çekti. Otobüs firmaları, şirket kurmanın zorlaştırılmasını, sektör temsilcileriyse büyük risk taşıyan korsan taşımacılığın denetlenmesini istiyor. Peki, her gün binlerce kişiyi taşıyan otobüs şoförleri neye göre belirleniyor, eğitim alıyorlar mı?