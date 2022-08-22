Türkiye'de otobüs şoförleri neye göre belirleniyor?

6 dakika önce
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Gaziantep ve Mardin’de hafta sonu meydana gelen trafik kazaları Türkiye’deki trafik güvenliği ve şehirlerarası yolcu taşımacılığını yeniden gündeme getirdi.
Gaziantep’teki kazaya sebep olan yolcu otobüsü, dikkatleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara ve bu araçları kullanan sürücülere yöneltti.
Yaklaşık 250 bin otobüsün bulunduğu Türkiye’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan yaklaşık 300 firma var.
Sektördeki köklü şirketler, yeterliliği bulunmayan kişilerin sıklıkla firma açıp, kapatmasının ciddi güvenlik risklerine neden olduğu görüşünde.
Sektör temsilcilerine göre bir önemli sorun da sürücülerin yeterince eğitim almamış olmaları.
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