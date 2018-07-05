Türkiye'de OHAL 18 Temmuz'da sona eriyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olağanüstü hâlin (OHAL) 18 Temmuz'da sonlanacağını açıkladı.

Kalın, yeni dönemin ilk kabine toplantısı yapıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mevcut OHAL'in süresinin dolacağı 18 Temmuz tarihinde tekrar uzatılmayacağını belirten Kalın, "Hatırlarsanız, bunun uzatılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir iradesi ve beyanı olmuştu. 'Bu, terörle mücadele, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelede bir zaafa, şüpheye ya da bir duraklamaya, yavaşlamaya yol açabilir' şeklinde kimsenin bir düşüncesi ya da endişesi olmasın. Çünkü bu mücadele çok kararlı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"OHAL kalktıktan sonra da mevcut kanunlar içerisinde, terörle mücadele yasaları çerçevesinde bu mücadele devam edecek" diyen Kalın, "çok olağanüstü durumlarda, çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmaları durumunda" OHAL mekanizmasının yeniden hayata geçirilebileceğini söyledi.

18 Nisan'da yedinci kez uzaltılmıştı

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından 20 Temmuz 2016'da alınan kararla başlayan OHAL uygulaması, son olarak 18 Nisan'da üç ay süreyle daha uzatılmıştı.

Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası binlerce asker, polis ve yargı mensubu tutuklandı. OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce kamu çalışanı da açığa alındı ya da işlerinden atıldı.



Muhalefet, Erdoğan'ın, olağanüstü hâl uygulamasını, hükümeti eleştirenleri susturmak için kullandığını belirtiyor.

DW/BÜ,CÖ

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