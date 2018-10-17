Türkiye'de "Made in Germany" damgası azalıyor

Alman ihracatçıları için Türkiye pazarı küçülüyor. Reuters Haber Ajansı'nın Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak verdiği habere göre, Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33 oranında azalarak 1 milyar 200 milyon euroya geriledi.

Küresel ekonomik krizin etkin olduğu 2009 yılından bu yana bu derece güçlü bir gerileme olmamıştı. İhracat hacmindeki daralmanın arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Türk Lirası'nın yüksek değer kaybedişi.

Yaz aylarında Dolar 7, Euro da 8 lira civarına kadar yükselmişti. Yılın başından bu yana Türk Lirası'nın yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi ithalatın da pahalanmasına yol açtı. Türk Lirası'ndaki hızlı düşüşün durmasının ardından Euro 5,5 lira, Dolar da 6 lira civarında seyrediyor.

Almanya'dan Türkiye'ye ihracatta Eylül ayında kaydedilen gerileme, 2018'in tümüne de yansıyacak gibi görünüyor. Yılın ilk 7 ayında ihracat hacmi neredeyse yüzde 4 artmıştı, daha sonra kaydedilen gerileme nedeniyle yılın ilk üç çeyreğinde toplam yüzde 4,1'lik bir gerileme söz konusu.

Bu süre içinde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatının 15 milyar 200 milyon euro olduğu bildiriliyor. Türkiye'ye ihracatı azalan Almanya'nın aynı 9 aylık süre içinde ihracatının ise yüzde 3,5 oranında arttığı kaydediliyor.

İhracatın daha da azalacağı tahmin ediliyor

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatındaki olumsuz trend süreceğe benziyor. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin sonbaharda yaptırdığı bir ankete göre, Türkiye ile ticari ilişki içinde olan Alman şirketler, ihracatın daha da azalacağını tahmin ediyor.

Türk Lirası'nın değer kaybı ithalatın da pahalanmasına yol açtı.

"Enflasyon giderek artıyor ve Lira'yı sıkıştırıyor" ifadesini kullanan Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, bunun hem tüketimi hem de işletmelerin yatırımlarını frenlediğini kaydediyor. Birliğin açıklamasında, Euro veya Dolar bazlı yüksek borçlanma ile ithalat bağımlılığının ülkedeki durumu daha da kötüleştirdiği değerlendirmesi yapılıyor.

Ekonomi politikaları tedirgin ediyor

Ankete katılan işletmelerin dörtte üçü, ekonomi politikalarının oluşturduğu çerçeveyi büyük bir tedirginlik faktörü olarak görüyor. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Türk Lirası'nın değer kaybının yarattığı endişenin de aynı oranda olduğunu bildiriyor.

2017 yılında Türkiye'ye ihraç edilen "Made in Germany" damgalı ürünlerin tutarı 21 milyar 500 milyon euro olmuş, Türkiye Almanya'nın en önemli müşterileri arasında 16'ncı sırada yer almıştı. Bu miktar Almanya'nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor.

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