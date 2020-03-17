Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının da 191’e çıktığını açıkladı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

Türkiye'de daha önce de 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış ve toplam vaka sayısı 98 olarak duyurulmuştu.

DW/EC,HS

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