 Türkiye′de koronavirüsten can kaybı 425′e yükseldi | TÜRKİYE | DW | 03.04.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 425'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun salgına karşı önlemlerin sıkılaştırılmasını önerdiğini, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağını bildirdi. Toplam vaka sayısı 20 bin 921'e, ölü sayısı 425'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Nisan itibarıyla Türkiye'de 2 bin 786 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 69 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 20 bin 921'e, ölü sayısı 425'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 251, entübe hasta sayısı 867, iyileşen hasta sayısı da 484 olarak açıklandı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Koca, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal izolasyonuna yeniden dikkat çekmekle birlikte asıl tehlikeyi hastalık semptomu göstermeyen gençlerin oluşturduğunu belirtti.

"Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelede en zayıf yönlerimizden biri" diyen Koca, hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirleri ve bu çerçevede yapılan önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a detaylarıyla sunduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı bu konuda takdirlerini kendisi açıklayacaktır" dedi.

Koca, temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa salgına karşı başarıya ulaşılamayacağını vurguladı.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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