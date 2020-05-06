Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 641'e yükseldi

ABD’de gizemli çocuk hastalığı

Çocuklarda ağır seyreden ve korona ile bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen gizemli çocuk hastalığının Avrupa’nın ardından ABD’de de farklı eyaletlerde ortaya çıktığı duyuruldu. New York eyaletinde 64 çocuk son günlerde bazı Avrupa ülkelerindekine benzer belirti ve şikayetler nedeniyle tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, çocuklarda damarlarda iltihaplanma, yüksek ateş, ciltte lekeler gibi belirtiler görüldüğünü açıkladı. Diğer eyaletlerde de benzer şikayetler görüldüğü duyuruldu. Gizemli çocuk hastalığının koronavirüsle bağlantılı olup olmadığı henüz belirlenebilmiş değil. İspanya, İtalya, İngiltere, İsviçre ve Almanya’da da küçük yaşta çocuklar Kawasaki Sendromu'nu andıran hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Türkiye’de vaka sayısı 133 bin 721

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs tablosunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada test sayısında 1,5 milyon hedeflediklerini de belirtti. Sağlık Bakanının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 977 kişiye COCİD-19 teşhisi kondu, 57 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı ise 3 bin 641'e yükseldi.

Bakanlık: "İngiliz makamları sorun yok dedi"

Türkiye Sağlık Bakanlığı İngiliz basınında yer alan; "Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine bir açıklama yayınladı. Bakanlık, "7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık’a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe edildiğini" ve ürünleri, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) onayının ardından sevk edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, İngiliz basınında çıkan haberlerin ardından temasa geçtiği NHS’den ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığının teyit edildiğini, söz konusu haberlerin kaynağının araştırılması talebinin iletildiğini aktardı.

Trump’ın yakın çevresinde korona vakası iddiası

Amerikan CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın çevresinden bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Haberde, Trump’ın evinde görevli bir kişinin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi. Beyaz Saray’ın vakanın ortaya çıkmasının ardından Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e test yapıldığı ve koronavirüs tespit edilmediği haber verildi.

ABD Başkanı Donald Trump

"Paris için daha temkinli olunacak''

Fransa’da koronavirüs salgını için alınan önlemler gevşetiliyor. Başbakan Edouard Philippe, kuralların kademeli olarak esnetileceği ülkede özellikle başkent Paris’teki adımların daha dikkatli atılacağını söyledi. Philippe, virüsün yoğun yerleşimin bölgelerinde daha çok yayıldığını ifade etti.

Avusturya’da koronavirüs yardımı yolda

Avusturya'da korona krizi yüzünden ekonomik zorluk yaşayan işletmeler, sabit giderlerinin yüzde 75’ine varan oranda devletten mali yardım alabilecek. Başbakan yardımcısı Werner Kogler, mali yardımın seviyesinin işletmelerin salgın nedeniyle uğradığı gelir kaybının büyüklüğüne göre belirleneceğini söyledi. Devlet yardımı için başvurular 20 Mayıs’tan itibaren yapılabilecek. Maliye Bakanı Gernot Blümel, yardım ödemelerinin on gün içerisinde başlayacağını duyurdu. Sabit giderlerin içinde kira, sigorta pirimi ödemeleri ve bozulan malların tutarı gibi giderler sayılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere “normalleşme” hazırlığında

İngiltere’de mevcut koronavirüs önlemleri gelecek haftadan itibaren sınırlı da olsa esnetilecek. Başbakan Boris Johnson’ın makamından yapılan açıklamada, ikinci bir enfeksiyon dalgasını riske atmamak için hükümetin önlemlerin gevşetilmesi konusunda temkinli adımlar atacağı bildirildi. Mevcut tablonun değerlendirilmesinin ardından Başbakan Johnson’ın Pazar günü hangi normalleşme adımlarının atılacağına dair açıklama yapması bekleniyor.

Finlandiya’da kabinede enfeksiyon önlemi

Finlandiya’da kabine üyeleri, olası bir bulaşma riskini önlemek için birbirinden uzak ortamlarda çalışma kararı aldı. Hükümet, ilk etapta bu hafta sonuna kadar geçerli olacak uygulamanın, kabinedeki iki bakanın yakın tarihte olası bir korona vakasıyla teması üzerine böyle bir kararın alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ve Çalışma Bakanı Tuula Haatainen’in Salı günü bir şüpheli vaka ile görüştükten sonra Çarşamba günü de kabinenin diğer üyeleriyle bir araya geldiği duyuruldu.

Finlandiya Eğitim Bakanı Li Anderson, Maliye Bakanı Katri Kulmani, Başbakan Sanna Marin ve İçişleri Bakanı Maria Ohisalo (soldan sağa)

Bundesliga'da ilk maç tarihi belli oldu

Alman futbol ligi Bundesliga’da maçlar 16 Mayıs’ta başlıyor. Alman Futbol Ligi Direktörü Christian Seifert, 16 Mayıs’ın resmi makamların futbol müsabakaları için "Mayıs ayı ortasından itibaren" şeklinde çerçevesini çizdiği takvime de uygun olduğunu söyledi. Dün Federal Hükümet ile eyalet temsilcilerinin ortak zirvesinde koronavirüsle mücadele kapsamındaki önlemlerin gevşetilmesi yönünde karar çıktmıştı. Alman futbol ligi Bundesliga'nın Mayıs ayının ikinci yarısında yeniden başlaması konusunda da mutabakat sağlandı. İlk müsabakanın tarihine Bundesliga’nın kendisinin karar vereceği ve maçların daha önce belirlenen çerçevede ve seyircisiz olarak oynanacağı kaydedilmişti.

Rusya’da yeni vakalarda artış

Rusya’da yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 177 bine yükseldi. Böylece Rusya, dünya genelinde en çok yeni vakanın görüldüğü beşinci ülke oldu. Rus sağlık yetkilileri, artan test sayılarıyla birlikte hastalığın ağır seyretmediği vakalar da istatistiğe girdiği için vaka sayılarında artış olduğunu açıkladı. Rusya’da koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar bin 625 kişi hayatını kaybetti. Gözlemciler Rusya’da gerçek vaka sayılarının resmi rakamların üzerinde olabileceği konusunda uyarıyor.

ABD’deki hapishanelerde 30 bine yakın korona vakası

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının araştırmasına göre Amerikan cezaevlerinde yaklaşık 30 bin kişi yeni tip koronavirüs taşıyor. Bugün açıklanan araştırma sonucuna göre yeni tip koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde 34’ü cezaevi görevlisi 300’ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Yeni vakaların da yaklaşık 8 bin 700’ünü hapishane görevlileri oluşturuyor.

Hindistan pandemi nedeniyle dünyanın en büyük tahliye operasyonlarından birini başlattı

Hindistan, seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtdışından dönemeyen vatandaşlarını ülkeye getirmeye başlıyor. Sivil Havacılık Bakanı Hardeep Puri, yurtdışından en az 190 bin kişinin Hindistan'a dönmelerinin temin edileceğini açıkladı. Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre nakliyeler uçak, askeri nakliye araçları ve savaş gemileri ile yapılacak. Bu gece Dubai ve Abu Dabi'den vatandaşların uçaklarla getirilmeye başlanacağı belirtildi. Çok sayıda Hintli Körfez ülkelerinde çalışıyor. Geri dönen Hintlilerin yol masraflarının bir kısımını kendilerinin karşılayacağı kaydedildi. Ülkeye dönenler önce karantina altına alınacak. Almanya 240 bin civarında vatandaşını getirmişti.

Güney Kore'den Kore Savaşı gazilerine maske

Güney Kore, Kore Savaşı'nın yabancı gazilerine maske göndererek minnet göstermeyi amaçlıyor. Güney Kore'nin bu kapsamda maske göndereceği 22 ülke arasında Türkiye de var.

Güney Kore Gaziler Bakanlığı, konuyla ilgi açıklamasında, "Bu 22 ülkenin tamamı, koronavirüs nedeniyle zorluklar yaşıyor ve yaşlı savaş gazilerine maske sağlanması acil bir konu. Bu gazilerin yaş ortalamasının 88 olması, onları hastalığa karşı daha savunmasız kılıyor" denildi.

Bakanlık, maskelerin, Güney Kore'nin "70 yıl önce aldığı hizmete karşı" gösterdiği minnetin sembolü olacağını belirtti.

Güney Kore'de şu an ülke içindeki olası bir kıtlığın önlenmesi için yurt dışına maske ihracatı yasak. Bu nedenle söz konusu proje, hükümetten alınan özel izinle hayata geçiriliyor.

Maskeler birçok ülkede Güney Kore'nin büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerince gazilerin evlerine gidilerek dağıtılacak.

1950-1953 Kore Savaşı'nda ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) koalisyonu tarafından desteklenen Güney Kore ordusu; Kuzey Kore ve Çin güçlerine karşı savaşmıştı.

Söz konusu koalisyonda Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık dâhil 22 BM üyesi ülkeden yaklaşık 2 milyon asker ve tıbbi görevli yer almıştı. Güney Kore hükümetinin verilerine göre, bu kişilerden 37 bin 902'si hayatını kaybederken 103 bin 460'ı yaralandı.

BM'den 4,7 milyarlık bağış çağrısı daha

Birleşmiş Milletler (BM), "kırılgan ülkelerde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve milyonlarca insanın hayatının korunması" için 4,7 milyar dolarlık yeni bir bağış çağrısında bulundu.

BM, 25 Mart'ta uygulamaya başladığı küresel insani yardım planı kapsamında daha önce de 2 milyar dolarlık bağış çağrısı yapmıştı. BM, şu ana kadar bu meblağın yarısını toplamıştı.

Toplanacak 6,7 milyar doların, plan doğrultusunda Aralık ayına kadar yapılması öngörülen harcamaları karşılaması bekleniyor.

BM'nin yardım planında, başta Suriye ve Afganistan olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye öncelik veriliyor.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,TY,MK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe