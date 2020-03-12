Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısı 18‘e yükseldi. Ülkede geçen hafta virüs tespit edilmesinden bu yana vaka sayısında en yüksek günlük artış yaşandı.

Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs dünya çapında 162 binden fazla kişide tespit edilirken, 6 binin üzerinde kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Vakaların 80 bin 860’ı Çin'de bulunuyor.

Alınan önlemler

Türkiye aralarında Almanya’nın da bulunduğu 14 ülkeye uçuş yasağı getirdi. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durduruldu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bu ülkelerde geçici olarak bulunan vatandaşların 16 Mart saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurabilecekleri, başvuranların ülkeye dönüşlerinin 17 Mart 24.00'e kadar sağlanacağı duyuruldu. Ülkeye dönenlerin 14 gün karantinaya alınacağı belirtildi.

Umreden dönenler Cumartesi gece saatlerinden itibaren 14 gün karantinaya alındı. Koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında gece kulüpleri de bugünden itibaren kapatılacak.

İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edildi ve 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitimin başlayacağı duyuruldu. Üniversitelerin ise 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil olacağı açıklandı.

Hastanelere de ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Spor müsabakalarının 3 hafta seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Mart ve Nisan aylarında ulusal ve uluslararası etkinlik ve toplantılar iptal edildi.

Reuters, DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe