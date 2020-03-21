 Türkiye’de koronavirüs tedbirleri artırılıyor | TÜRKİYE | DW | 21.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Koronavirüs tedbirleri artıyor. Piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı; berber ve kuaförlerin faaliyetleri durduruluyor.

Arşiv fotoğrafı

Arşiv fotoğrafı

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni bir ek genelge yayınladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu. Genelgede, söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi.

Mangal yakmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde piknik yapılmasının ve mangal yakılmasının yasaklandığını açıkladı. Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır."

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de koronavirüs salgını nedeniyle 22 ülkeye ek olarak 46 ülkeye daha uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

DW,DHA / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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