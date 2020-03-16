Türkiye'de korona vakalarının sayısı 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kornavirüs salgınına ilişkin son rakamları açıkladı. Koca, Türkiye'de 29 yeni koronavirüs tanısının konulduğunu ve böylece koronavirüs vakalarının sayısının 47'ye yükseldiğini duyurdu. Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, son 29 vakanın doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslı olduklarını vurguladı. Yurt dışı temasının risk olmaya devam edeceğini belirten Koca, tedbirlerin de sıkı bir şekilde uygulanmasını istedi.

Koca: sahte bilgi ve belgelere itibar etmeyin

Bakan Koca, akşakm üzeri düzenlediği basın toplantısında da alınan önlemlere ilişkin açıklamalar yapmıştı. Ankara'da düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları, öncelikle internette dolaşan sahte bilgilere ve belgelere itibar etmemeye çağırdı. Koca, medya kuruluşlarından da bunları haberleştirirken dikkatli ve hassas olmasını talep etti.

Vatandaşları virüsün yayılmasını engelleme noktasında sağduyulu olmaya davet eden Koca, sorunun sıkı tedbirlerle aşılacağını da belirtti. Sağlık Bakanı, "Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız" diye de konuştu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin hayatı durdurmayacak şekilde olmasına çabaladıklarını da aktaran Bakan Koca, Türkiye'deki laboratuvar sayısının 16'ya çıkarılacağını ve hızlı sonuç veren KİT'lerin ülke genelinde artırılacağını söyledi. Ayrıca ALO 184 SABİM olarak bilinen Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin (SABİM) hattının korona danışma hattı olarak da hizmete başladığını duyurdu.

Toplam 20 ülkeye seyahat yasağı

Bakan 17 Mart Salı günü TSİ ile 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de uçuşların yasaklandığını kaydetti. Böylece Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, yurtdışında bulunan vatandaşların Türkiye gelmekte ısrarcı olmamaları, gelmeleri durumunda da kendilerini 14 gün karantinaya almaları yönündeki sözlerini tekrarladı. Şimdiye kadar Türkiye'de yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından can kaybı yaşanmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini de söyledi.

"Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum" diyen Koca, sonuçları pozitig çıkan vakalar ve yeni vakalarla ilgili daha sonra açıklama yapacağını da vurguladı.

Koronavirüs tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığınca bugün 81 il valiliğine de "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelgeye göre 16 Mart Pazartesi gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nisan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü ve risk grubundaki hakim ve savcıların izinli sayılacağını, tüm adliyelerde yargı mensuplarının zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da huzurevlerinin tamamına zaruri olmadığı sürece ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

DW/ ETO,HS

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