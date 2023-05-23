Türkiye'de konut kiraları rekor düzeyde arttı

İBB Şehir plancısı Buğra Gökçe, Türkiye genelinde konut kiralarında son dört yılda yüzde 583'i bulan bir artış olduğunu duyurdu. Büyükşehirlerde artış yüzde 697 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökçe Türkiye'de konut kiralarındaki artışları analiz ettiği bir çalışmanın sonuçlarını Twitter hesabından yayınladı.

Paylaşımında, yaşanılan konut krizinin düşünüldüğünden daha derin olduğunu ifade eden Gökçe, özellikle Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı 30 büyük şehirde çalışanların ve ücretlilerin gelirlerinin önemli bir kısmının konut kirasına gittiğine işaret ederek, "Yeni işe başlayan gençlerin maaşlarıyla neredeyse konut kiralama şansı yok" ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlerde görev yapan memurların ve kamu görevlilerinin de maaşlarından konut kirası çıktıktan sonra gıda, ulaşım, giyinme ve temel ihtiyaçlar için sadece çok küçük bir kaynak kaldığını vurgulayan Gökçe, bu kesimin tasarruf edebilmelerinin ise maddeten mümkün olmadığının altını çizdi.

Gökçe'nin analizinde şu veriler yer aldı:

Nisan 2019 - Nisan 2023 dönemini kapsayan araştırmadan elde edilen sonuca göre bu 4 yıllık süre zarfında Türkiye genelinde konut kiraları yüzde 583 artarken, Nisan 2019'da 81 ilde ortalama kira bedeli aylık 728 liradan 5 bin 58 liraya yükseldi.

Büyükşehirlerde ise Türkiye ortalamasından çok daha fazla bir fiyat artışı görüldü. Araştırmaya göre söz konusu dört yıllık dönemde 30 büyükşehirde kira bedelinde ortalama artış oranı ise yüzde 697 olarak ölçüldü.

Antalya'da artış yüzde bin 109, Mersin'de yüzde 963, Muğla'da yüzde 935, Ankara'da yüzde 833, İstanbul'da yüzde 713 olarak tespit edildi.

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Kiraların ortalama ücretteki payı arttı

Gökçe'nin araştırmasında kiraların ortalama ücretteki payları da mercek altına alındı. Buna göre Türkiye genelinde 2019 yılı Nisan ayında kira bedeli ortalama ücretin sadece yüzde 27'si kadarken, bugün yüzde 45'e ulaştı.

Muğla'da kira bedelinin ortalama ücretin yüzde 187'si, Antalya'da yüzde 120'si, İstanbul'da yüzde 117'si kadar olduğu tespit edildi.

30 büyükşehirde ortalama kira bedeli de asgari ücretin yüzde 79'unu aştığı hesaplandı. Antalya ve İstanbul'da ortalama kira bedelinin asgari ücretin 1,5 katına tekabül ettiği belirlerken, Muğla'da ise kira bedelinin asgari ücretin 2,5 katına çıktığı hesaplandı.

Sığınmacıların yoğun yaşadığı ilk 10 ilde ise kira bedelindeki artışın Türkiye ortalamasının üstünde olduğu, buralarda kira bedellerinin yüzde 702 zamlandığı ifade edildi.

Bu illerde kira bedelinin asgari ücrete oranı 2019'da yüzde 46 iken bugün yüzde 86'ya çıktığı da vurgulandı.

Buğra Gökçe paylaşımında Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda konut krizini çözmek için çok ciddi, devrim sayılabilecek adımlar atması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu acı tabloyu hepinizin dikkatine sunarım" ifadelerini kulandı.

DW/ TY,BÖ

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