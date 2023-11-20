Türkiye'de kötü hava koşulları: 9 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşullarınedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Bakan, Karadeniz'de batan gemideki 11 denizciden ise haber alınamadığını açıkladı.

Yerlikaya, "Zonguldak Karadeniz Ereğli’de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani’de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.

Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin Ereğli Limanı'nda mendireğe çarpması sonucu battığını belirterek olumsuz hava koşulları sebebiyle arama kurtarma faaliyetlerini başlatamadıklarını söyledi. Gemide 12 Türk mürettebatın bulunduğunu aktaran Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından kısa bir süre sonra ise mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yerlikaya, Ereğli'deki limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturduğunu, gemide bulunan 13 mürettebatın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını kaydetti. Yerlikaya, bir başka Kamerun bayraklı "Sormonsky 45" adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiğini ve liman römorkuru tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarıldığı bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ereğli'de açıklamalarda bulundu Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Bakan Yerlikaya Zonguldak'a gitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada iki geminin karaya oturması, bir geminin de kaybolmasının ardından gece geç saatlerde kente gelen Bakan Yerlikaya, Ereğli İlçe Kaymakamlık binasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il müdürleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Daha sonra bir basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, "19 Kasım Pazar günü, gün başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelinde 29 şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Ama gün içerisinde bu turuncu uyarı 41 şehre kadar yükseldi. Sağanak yağış, fırtına uyarısı, bütün medya aracılığıyla hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, hem İçişleri Bakanlığı, AFAD başkanlığı tarafından da yapıldı. Büyük hazırlıklar yapıldı. Valiliklerimizin koordinasyonlarında belediyeler, sivil toplum kuruluşları gerçekten önemli hazırlıklar yaptılar" açıklamasını yaptı.

AFAD verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 ilde bin 611 vatandaştan ihbar geldiğini, bu illerde 7 bin 12 görevlinin çalışmalar yürüttüğünü, iki kişinin hayatını kaybettiğini, Diyarbakır ve Batman'da toplam 50 yaralı olduğunu aktardı.

DHA,Reuters/TY,HS

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