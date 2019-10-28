Türkiye'de internet erişimi ve bankalara siber saldırı

Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren Türkiye'deki internet erişimine ve bazı kurumların internet sitelerine yönelik siber saldırılar gerçekleştirildi. Türkiye'deki kurumlara yönelik siber saldırılar, uluslararası siber güvenlik şirketlerinin veri haritalarına da yansıdı.

Toplam 100 GB büyüklüğünde olduğu belirtilen saldırılarda, DDOS (Dağıtık Hizmet Reddi) tekniğinin kullanıldığı bildirildi. Bu tip siber saldırılarda internette var olan bir hizmetin aksatılarak, ağ kaynaklarına gerçek kullanıcıların ulaşması engelleniyor.

Siber saldırı nedeniyle Pazar günü internette bazı yavaşlamalar meydana geldiği, yer yer erişimin tamamen koptuğu ifade edildi. Bazı bankaların internet şubelerine de erişimin zaman zaman kesildiği belirtilirken kredi kartıyla alışverişte de bazı aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Türk Telekom ve Garanti'den açıklama

Siber saldırıdan etkilenen kurumların başında gelen Türk Telekom'un Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kıraç, "Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır" şeklinde konuştu.

Siber saldırıdan etkilenen bir diğer kurum olan Garanti BBVA da, resmi Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Pazartesi öğlen saatlerinde yapılan açıklamada, "Yurt içi erişim aksaklığı büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte zaman zaman farklı yurt dışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Garanti BBVA'nın açıklamasında ayrıca, müşteri bilgileri gizliliği ve finansal güvenlik açısından herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

DW, BK/HS

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