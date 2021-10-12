 Türkiye’de ilaç krizi: 645 çeşit ilaç bulunamıyor | MULTİMEDYA | DW | 09.11.2021

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MULTİMEDYA

Türkiye’de ilaç krizi: 645 çeşit ilaç bulunamıyor

Türkiye’de son günlerde ilaç krizi başgöstermeye başladı. Türk Eczacılar Birliği’nin kayıtlarına göre, eczane raflarında olması gereken 645 çeşit ilaç temin edilemiyor. Peki, ilaç krizi neden başladı ve nasıl çözülecek? 

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Türkiye'de bir ilaç krizi yaşanıyor ancak bu bir ilk değil. İlaç zamlarının düzenlendiği her yılın sonunda eczanelerde bazı ilaçları bulmak güçleşiyor. Ancak bu yıl erken patlak veren kriz, beklenenin üzerinde etki yarattı.

Çocuklar arasında salgın haline gelen soğuk algınlığı, öksürük ve grip ilaçlarını bulmak neredeyse imkânsız.
Eczanelerde kalp hastalığından kansere, çocuklar için ağrı kesiciden, öksürük şurubuna kadar 645 kalem ilaç bulunamıyor.

İlaç krizinin en çok mağdur ettiği kişiler ise çocukları hastalananlar. Okulların açılması ve grip salgınının başlaması ilaç bulamayan aileleri çaresiz bırakıyor.

Sık sık vatandaşlarla karşı karşıya gelen eczacılar, önlem alınmazsa krizin halk sağlığı sorununa dönüşebileceğini düşünüyor.

Krizin çözülmesi için gözler Sağlık Bakanlığı’nda. Eczacılar ise çözümün yılda bir kez yapılan ilaç zammının 3 veya 4’e bölünerek uygulanmasında olduğunu düşünüyor. 

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