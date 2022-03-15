İklim değişikliği mi korona mı daha çok korkutuyor?

15.03.2022 15 Mart 2022

Türkiye’de mevsimler değişti. Son birkaç yılda iklim değişikliğinin yarattığı çok sayıda yıkım meydana geldi. Aşırı yağışlar sellere neden oldu. Sıcaklar nedeniyle on binlerce hektar orman kül oldu. KONDA’nın araştırmasına göre, her 100 kişiden 77’si iklim değişikliğinin getirdiği felaketin korona virüsün etkisinden çok daha büyük olduğuna inanıyor. Peki bu endişeler neden bu kadar yükseldi?