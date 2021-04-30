Türkiye'de iki doz aşı olanların sayısı 10 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı; iller bazında yapılan aşı uygulamalarını haritayla gösteren "Türkiye Aşı Tablosu"nu yayınladı. Tabloya göre Türkiye'de bir doz aşı uygulanan kişi sayısı 14 milyon 361 bin 812'ye, iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 10 milyon 20 bin 915'e ulaştı. Türkiye genelinde aşılanan kişi sayısı da böylelikle 24 milyon 353 bin 656'yı buldu.

4 milyon kişiye birinci doz aşının yapıldığı İstanbul'da, iki doz aşıyı birden olanların sayısı bir milyon 583 bin 84 olarak belirlendi.

İki doz aşıyı birden olanların sayısı Ankara'da 799 bin 415, İzmir'de 677 bin 800, Diyarbakır'da 89 bin 434 olarak kaydedildi.

Aşılama programı çerçevesinde bugüne kadar Çin'den getirilen Sinovac ve Almanya'dan getirilen Pfizer/Biontech aşışı kullanıldı.

100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz Rus Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapan Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşmasını bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye nüfusunun üç katı kadarına yetecek kadar aşı anlaşmalarının imzalandığını belirterek, Çin ile iki seferde her biri 50 milyon olmak üzere toplamda 100 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.

TTB'den aşı kampanyasını hızlandırın çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugüne kadar iki doz aşı yapılan kişi sayısının 10 milyonu geçmesinin "başarı sayılamayağına" dikkat çekiyor. Bu sayının 84 milyonluk ülke nüfusunun sadece yüzde 10'una denk geldiğini belirten TTB, toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurguluyor ve Sağlık Bakanlığı'na "Aşılamayı hızlandırın" çağrısı yapıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı da 4 milyon 955 bin 594'ü buldu. Covid-19 kaynaklı ölümler bakanlığın turkuaz tablosuna 41 bin 883 olarak yansıdı. Günlük vaka sayısı 26 binlerde, test sayısı da 230 binlerde seyrediyor.

DW/HK, JD

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