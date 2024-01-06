İsrail için casusluk yaptığı iddia edilen 15 kişi tutuklandı

İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına Türkiye'de "uluslararası casusluk" faaliyetinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyette dört gün ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, "İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi adına faaliyetlerde bulundukları" tespit edilen 34 şüpheliden 26'sı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Sekiz şüphelinin de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından tutuklamalarla ilgili bir paylaşımda bulundu:

AA'nın haberine göre, savcılığın sevk yazısında, Mossad'la bağlantılı kişi veya kişilerin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslara para vermesi suretiyle, "İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edildiğinin" tespit edildiği belirtildi.

Sevk yazısında, "İsrail-Filistin çatışmasının küresel boyuta evrilmesi kapsamında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin ülkemizde insani mülahazalarla ikamet eden Filistin uyruklu şahısları ve ailelerini hedef almayı amaçladığı değerlendirilmektedir" denildi.

Suikast planı iddiaları

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in başında bulunan Ronen Bar, geçen ay medyaya yansıyan açıklamalarında, "Türkiye ve Katar dâhil dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını" söylemişti.

Bar'ın bu açıklaması, İsrail'in Türkiye'de operasyon düzenleyebileceği yorumlarına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise birkaç gün sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar ve Türkiye'deki Hamas liderlerine yönelik suikast düzenleyebileceği iddialarına ilişkin olarak, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar" demişti.

DW / CÖ,ET

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