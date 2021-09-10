Türkiye'de işsizlik yüzde 12'ye yükseldi

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TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı işgücü verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak yüzde 12 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 23,1.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işgücü verilerini kamuoyuna açıkladı. Kurumun açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.
Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 23,6 oldu.
DW / SSB, EC
© Deutsche Welle Türkçe
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