 Türkiye’de işsizlik yüzde 11,4’e yükseldi | TÜRKİYE | DW | 17.12.2018

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TÜRKİYE

Türkiye’de işsizlik yüzde 11,4’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Eylül ayında işsizlik yüzde 11,4 ile Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (Getty Images/C. Mc Grath)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre işsizlik eylül ayında yüzde 11,4’e yükselerek Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Eylül 2018'de Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin olarak kaydedildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 21,6 olarak ölçülürken, 15-64 yaş aralığında bu oran 0,9 puan artışla yüzde 11,7 olarak tespit edildi.

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TÜİK verilerine göre istihdam Eylül 2018'de bir önceki yıla göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi olarak kaydedilirken, istihdam oranı 0,1 puan düşerek yüzde 47,8 oldu. Aynı dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı. TÜİK verilerine göre çalışanların yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmet sektöründe yer alıyor. Eylül 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan azalarak yüzde 33,8 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 22 olarak hesaplandı.

DW / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük seviyesinde

Eurostat'ın açıkladığı Eylül verilerine göre 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak ölçülürken, genç işsizliği yüzde 16,8’e yükseldi. Enflasyon oranı ise son altı yılın zirvesinde. (31.10.2018)  

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