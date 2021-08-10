Türkiye'de işsizlik yüzde 10,6'ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı işgücü verilerini kamuoyuna açıkladı. Kurumun açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 2,5 puan gerileyerek yüzde 10,6 oldu. TÜİK, 15 yaş üstü nüfusta işsizlerin sayısının ise 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi olduğunu duyurdu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu.

Kadın nüfustaki işsizlik beş puan fazla

15 yaş üstü grupta kadın nüfustaki işsizlik oranının erkek nüfustaki işsizlik oranına kıyasla beş puan falza olduğu dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre, Haziran ayına erkek nüfustaki işsizlik oranı yüzde 9 olurken, kadın nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 14,1 olarak belirlendi. İstihdam edilen 28 milyon 586 kişi içinde de erkeklerin sayısı 19 milyon 824 bin iken kadınların sayısının ise 8 milyon 761 bin kişi olduğu dikkat çekti.

Genç nüfus işsizliğinde değişiklik yok

Genç nüfusta işsizlik oranında ise bir önceki aya kıyasla büyük bir değişiklik olmadığı görüldü. TÜİK'in verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

DW, BÖ/JD

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