Türkiye'de işsizlik oranı Aralık'ta yüzde 11,2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021'in Aralık ayında Kasım ayına göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranları

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8; istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43,0 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım sektöründe azalma, hizmet ve saniyede artış

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

2021 Aralık ayında işsizlik oranları nasıldı?

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak yüzde 11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar

Aralık ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 18,3 oldu.

Kasım ayı işsiz rakamları

TÜİK'in Kasım ayı işgücü istatistiklerinegöre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ekim'e göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiydi. İşsizlik oranı ise değişim göstermemiş yüzde 11,2 olarak kalmıştı.

DW, HT,HS

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