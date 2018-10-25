 Türkiye′de işsizlik oranı %11,1′e çıktı | EKONOMİ | DW | 15.11.2018

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EKONOMİ

Türkiye'de işsizlik oranı %11,1'e çıktı

TUİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 11,1'e çıktı. Gençler arasında işsizlik oranı ise yüzde 20,8'e ulaştı.

Türkei Wirtschaft Lira (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 11,1 seviyesine ulaştı.

Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi oldu. 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %20,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile %11,4 olarak gerçekleşti.  

TÜK'in verilerine göre işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %54,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %74,1, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla %34,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %48,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %48,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın derlediği verilere göre, 2018 yılı üçüncü döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre %20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne geçmesi etkili oldu.

DW/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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