Türkiye'de IŞİD operasyonları: 189 gözaltı

Türkiye'de 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen IŞİD operasyonlarında 189 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" operasyonların süreceğini söyledi.

Türkiye'de 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen IŞİD örgütüne yönelik operasyonlarda 189 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar-38" adı verilen operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda Adıyaman, Bingöl, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Siirt, Tokat'ta 1'er, Afyonkarahisar'da 11, Ankara'da 27, Antalya'da 6, Batman, Bolu, Kırşehir, Yozgat, Yalova, Samsun, Kastamonu ve Erzurum'da 2'şer, Bursa'da 10, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 9, Düzce, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da 5'er, Hatay'da 6, İstanbul'da 22, İzmir'de 7, Karabük'te 6, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Sakarya, Van'da 4'er, Kocaeli'de 10, Konya'da 3, Trabzon'da 6 olmak üzere toplam 189 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de cuma günü yapılan operasyonlarda da IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle 29 kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu şüphelilerin İstanbul'daki kilise ve sinagoglara yönelik terör saldırıları planladığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerin "İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine" yakalandığını duyurdu.

Reuters,DHA/BÖ,GY

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