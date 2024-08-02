Türkiye'de Haniye için yas ilanı tartışmaya yol açtı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünün ardından Türkiye'de yas ilan edilmesi tartışmalara neden oldu. İYİ Parti ve Zaferi Partisi'nden bu karara tepki geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de bir günlük ulusal yas ilan edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı siyasi partiler yas ilanına tepki gösterdi.

Alınan kararı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "keyfine" göre milli yas ilan edilemeyeceğini söyledi.

Sosyal medya sitesi X üzerinden bir açıklama yayımlayan Dervişoğlu, "Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanı'nın keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Fanatik İhvancı AKP’li yöneticilerin yası"

Bir itiraz da Zafer Partisi'nden geldi.

Partinin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AKP tarafından Hamas liderinin bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine milli yas ilan edilmesini Zafer Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bu yas Türk Milleti'nin yası değil, bir grup fanatik İhvancı AKP'li üst düzey yöneticinin yasıdır" denildi.

"Müslüman Kardeşler örgütü, hesapsız saldırısıyla fanatik Netanyahu hükümetine Gazze'yi yok etme fırsatını vermiştir" görüşü dile getirilen açıklamada, Müslüman Kardeşler'in eylemleriyle "fanatik dinci İsrail kabinesine Filistin halkını bir soykırım ile yok etme imkanı sağladığı" belirtildi.

Metinde, "Türk Milleti'nden Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Ermenistan'ın ve HDP-DEM'in yanında olan Müslüman Kardeşler lideri için yas tutmasını beklemek büyük bir haksızlıktır" ifadeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle..." denilerek 2 Ağustos 2024 yas ilan edilirken tüm temsilciliklerde bayrakların yarıya çekilmesi talimatı verildi.

Barolardan ortak açıklama: Suikast hukuk ihlali

Öte yandan Türkiye'deki 65 baro Haniye'nin öldürülmesine dair ortak açıklama yayımladı. Barolar, suikastın uluslararası hukukun "açık ihlali" olduğunu kaydetti.

"İsrail'in gerçekleştirdiği belirtilen saldırı ve suikast, uluslararası yasaların ve sözleşmelerin açık ihlali niteliğindedir" denilen açıklamada bu eylemin Gazze savaşını tüm bölgeye yayma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de devam eden saldırılar ve yaşanan insanlık dramına uluslararası toplumun ve devletlerin sessizliği, bu ve benzeri suikast ve saldırılara maalesef zemin sunmaktadır" denildi.

Barolar uluslararası toplumu savaşı durdurma konusunda sorumlu davranmaya çağırdı.

DW,ANKA / MUK,CÖ

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