Türkiye'de halkın yüzde 73,1'i para biriktiremiyor

Yapılan bir araştırma, Türkiye'de halkın yüzde 73,1'inin para biriktiremediğini, iki kişiden birinin biriktirecek parası olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yarısı tatile gitmediğini söyledi.

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 73,1'i para biriktiremiyor. Para biriktiremediğini ifade eden katılımcıların yüzde 49,8'i, tasarruf edecek bir gelirinin olmadığını belirtti.

Bu grubun yüzde 23,3'ü aylık harcamasının yüksek olduğunu, yüzde 12,6'sı borçlarının bulunduğunu, yüzde 5,5'i beklenmedik masraflardan dolayı para biriktiremediğini belirtti. Ayrıca yüzde 5'i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4'ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2'si birikim amacı olmadığı için para biriktiremediğini kaydetti.

Yastık altı, döviz ve altın

Araştırmada yer alan katılımcıların yüzde 70,4'ü Türkiye'de tasarruf yapmanın "çok zor", yüzde 13,9'u da "zor" olduğunu ifade etti. Yüzde 11,5'i orta düzeyde olduğunu belirtirken soruya "kolay" ve "çok kolay" yanıtı verenlerin oranı sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2'de kaldı.

"Tasarruf imkânınız olsa hangi aracı tercih edersiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 47,7'si fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.), yüzde 25,3'ü döviz, yüzde 22,5'i altın, yüzde 21,8'i Türk lirası mevduat (faiz geliri), yüzde 8'i Borsa İstanbul, yüzde 6,6'sı katılım hesapları (faizsiz birikim hesapları), yüzde 4,5'i döviz mevduat (faiz geliri), yüzde 3,7'si bireysel emeklilik hesapları ve yüzde 1,8'i kripto para piyasası yanıtını verdi.

En çok giyim, eğlence ve sosyalleşmeden kısılıyor

Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 22,3'ü giyim ve ayakkabıdan, yüzde 16,1'i eğlence ve sosyalleşme masraflarından kısarak tasarruf yaptığını belirtti. Yüzde 14,6'sı elektrik kullanımı, yüzde 12,3'ü su kullanımı, yüzde 9,8'i gıdadan ve yüzde 8,8'i her alanda tasarruf yaptığını söyledi.

Ayrıca yüzde 3,8'i hediye ve bahşiş masraflarında, yüzde 2,8'i doğalgaz kullanımında, yüzde 2,3'ü kişisel bakım masraflarında, yüzde 1,8'i konut masraflarında ve yüzde 0,7'si sigorta masraflarında tasarrufa gittiğini belirtti.

Halkın yarısı tatile gitmiyor

Araştırmada katılımcılara tatil alışkanlıklarındaki değişkenlik de soruldu. Katılımcıların yüzde 50,7'si artık tatile gitmediğini ifade etti. Bununla birlikte yüzde 31,7'si bütçesi daha uygun yerleri tercih ettiğini belirtirken yüzde 11,1'i tatil planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtenler de katılımcıların yüzde 6,5'ini oluşturdu.

Araştırmaya katılanların yüzde 46,5'i kişisel mali durumunun "kötü" olduğunu ifade ederken "ne iyi ne kötü" diyenlerin oranı yüzde 42,2, "iyi" diyenlerin oranı yüzde 11,3 oldu.

Katılımcıların yüzde 53,3'üne göre Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, tıpkı kişisel mali durumu gibi kötü. "Ne iyi ne kötü" diyenlerin oranı yüzde 15,8 iken ülkenin ekonomisiyle ilgili iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak araştırmaya yansıdı.

Türkiye genelinde bin 534 kişinin katıldığı araştırma, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

DHA/BK,EC

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