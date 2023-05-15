Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 35 bin bebek doğdu

2022 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 35 bin 795 bebek dünyaya geldi. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa, en düşük olduğu vilayetler ise Kütahya ve Zonguldak oldu.

Türkiye'de, 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2022 yılına ilişkin açıkladığı doğum istatistiklerine göre, bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı ise kız oldu. Ülke genelinde toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk olurken; doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa, en düşük olduğu iller Kütahya ve Zonguldak olarak kayıtlara geçti. 15-49 yaş grubundaki bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden ve 2001 yılında 1,62 olarak gerçekleşen toplam doğurganlık hızı; 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti.

Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin önde

2022'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller 3,59 çocuk ile Şanlıurfa, 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin oldu. Doğurganlık hızının en düşük olduğu vilayetler ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak, 1,21 çocuk ile Karabük ve 1,26 çocuk ile Bartın oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,84 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,13 çocuk ile Malta olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında 1,71 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Annelerin ortalama doğum yaşı 29,2

2001 yılında doğun yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 olarak saptanmıştı. Bu rakam 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu. 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul; en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. 2022 yılında doğumların yüzde 3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken; bu doğumların yüzde 96,4'ü ikiz, yüzde 3,5'i üçüz ve yüzde 0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek oldu. 2022 yılında doğumların yüzde 38,2'si ilk, yüzde 30,7'si ikinci, yüzde 17,5'i üçüncü, yüzde 12,7'si ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleşti.

DHA / ET,TY

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