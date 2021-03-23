Türkiye'de günlük vaka sayısında rekor artış: 26 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Mart gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 211 bin 848 yeni testten 26 bin 182'si pozitif çıktı. Bu Türkiye'de bu yıl içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Hasta sayısı 1006, iyileşen sayısı 19 bin 201 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise 1710 olarak tespit edildi. Virüs nedeniyle 138 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 30 bin 316'ya yükseldi.

Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437, toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, iyileşen toplam hasta sayısı ise 2 milyon 863 bin 882'ye ulaştı.

Koronavirüs vakalarındaki artışa karşı uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Koca, Twitter hesabından "DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir" mesajını paylaştı.

Vaka sayısı en çok artan iller

Koca, gün içinde de son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; en çok azalan illerin Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz; Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir'' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.

Sağlık Bakanlığı, 22 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 201 bin 215 olarak açıklarken, 22 bin 216 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 117 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 19 bin 494 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 844 bin 687 olarak açıklamıştı.

DW/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe