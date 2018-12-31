Türkiye’de gözaltına alınan Alman vatandaşı serbest bırakıldı

Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı. Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) haberine göre, Münih'te yaşayan 56 yaşındaki Adnan Sütçü'ye Facebook paylaşımları yoluyla bir "terör örgütünü" destekleme suçlaması yöneltiliyor. Annesinin cenazesine katılabilmek için 27 Aralık tarihinde Ankara'ya giden Sütçü'nün, indikten kısa süre sonra gözaltına alındığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve yurtdışına çıkmasının yasaklandığı bildiriliyor. Alman vatandaşı Sütçü'nün yurtdışı yasağının sürüp sürmeyeceği ve kefalet karşılığı Türkiye'den ayrılıp ayrılamayacağına Pazartesi günü bir mahkemenin karar vermesi öngörülüyordu ancak kararın yeni yıla ertelendiği haber veriliyor.

Suçlamanın kaynağı sosyal medya paylaşımı

Sütçü'ye Facebook paylaşımları ile "bağımsız Kürdistan" talep ettiği suçlaması yöneltiliyor. Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'in haberine göre Sütçü'ye hangi terör örgütünü desteklediği suçlamasının yöneltildiği açıklık kazanmıyor. Sütçü’nün ifadesinde söz konusu paylaşımları yaptığını hatırlamadığını söylediği, "bağımsız Kürdistan" ile bir ilgisi olmadığını ve şiddet karşıtı olduğunu belirttiği kaydediliyor. 17 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan Sütçü'nün, hiçbir zaman terör örgütlerine destek vermediğini dile getirdiği belirtiliyor. Sütçü'nün Almanya'da faaliyet gösteren KOMKAR'da (Kürdistan Dernekleri Birliği) faal olduğu aktarılıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, olayın takip edildiği ve konsolosluk görevlilerinin Adnan Sütçü ile ilgilendiği kaydedildi.

Ekim ayında Türkiye'ye seyahat uyarısı güncellendi

Ekim ayında Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelleyen Alman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya yorumları ve isimsiz ihbarcılar konusunda uyarıda bulunmuştu. Alman hukuk anlayışı uyarınca düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen ifadelerin Türkiye’de bir ceza kovuşturmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Alman Dışişleri Bakanlığı, bir başkasının sosyal medya içeriğini paylaşmanın hatta sadece beğenmenin bile Türkiye’de yargılanmaya yol açabileceğine dikkat çekmişti.

Türkiye'de tutuklu 49 Alman vatandaşı bulunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de en az beş Alman vatandaşının siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunduğunu varsayıyor.

DW / AÜ,EC

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