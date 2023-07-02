Fransa bağlantılı "provokatif" paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında düzenlenen protesto eylemleri sonrasında Türkiye'de de benzer olayların yaşanabileceğine ilişkin sosyal medyada yapılan "provokatif" paylaşımlara soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada "Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde; halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu yöndeki paylaşımları "kınadıklarını" kaydetti. Çelik, "Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

DHA/JD, SÖ