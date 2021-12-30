 Türkiye′de evlenmenin maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı | Ekonomi | DW | 28.03.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ekonomi

Türkiye'de evlenmenin maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

Türkiye'de sürekli artan enflasyon ve düşen alım gücü evlilik sürecindeki çiftleri zorluyor. Düğün mekanları özellikle yemekli düğünler için yaz aylarına tarih vermekten kaçınıyor. Mobilya ve beyaz eşyadaki artışlar düğün günü masrafları ile birleşince çiftlerin tercihleri değişiyor. Düğün yapmanın maliyetinin 2021'e göre yüzde 50 arttığını söyleyen sektör temsilcilerine göre düğünler küçülüyor.'e

Video izle 04:49

Multimedya Bölümü

Türkiye yüksek enflasyon yılına giriyor

Türkiye "yüksek enflasyon" yılına giriyor 30.12.2021

DW Türkçe'ye konuşan ekonomistler Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin yıl sonuna kadar aşılabileceğini belirtiyor.

Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir 28.10.2021

AKP, vergi muafiyetine dayalı yeni reform paketinin, 1 Ekim’de açılacak meclisin gündeminde olacağını duyurdu.

Hükümetin ekonomi paketi ekonomiyi canlandırır mı? 17.09.2021

Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor 07.01.2022

İlgini çekebilir

(front row center L-R) Prime Minister Alexander De Croo, NATO Secretary General Jens Stoltenberg and US President Joe Biden pictured at the family picture at the head of states summit of the NATO (North Atlantic Treaty Organization) military alliance, Thursday 24 March 2022, in Brussels. BELGA PHOTO ERIC LALMAND

NATO zirvesinin Türkiye için yansıması ne oldu? 25.03.2022

NATO zirvesinde Ukrayna’ya destek ve doğu kanadının güçlendirilmesi kararları çıktı. Uzmanlara göre Türkiye’nin ve Karadeniz’in İttifak için önemi artarken, Türkiye'nin denge politikası ilerde zorlayıcı olabilir.

Bildnummer: 53402463 Datum: 20.02.2009 Copyright: imago/blickwinkel Symbolbild EU-Beitritt der Tuerkei, Tuerkei Symbol photo EU accession of Turkey, Turkey BLWS202644 kbdig 2009 quer Beitrittskandidat Beitrittsland EU EU Beitrittskandidat EU Beitrittsland EU Mitgliedsstaat EU Osterweiterung EU-Beitritt Europa europaeisch Europaeische Union Gesellschaft Kontinent Neue Laender Osterweiterung Politik Politische Organisation Staat Symbol Symbolbild Symbolfoto Symbolfotografie Symbolik symbolisch Symbolphoto Symbolphotographie Universum Tuerkei Asien Querformat tuerkisch Europaeische Gemeinschaft EG Symbolbilder Symbole Sinnbild sinnbildlich Symbolfotos Stern Sterne Flagge Flaggen Nationalflagge Nationalflaggen Nationalfahne Nationalfahnen Staatsflagge Staatsflaggen Fahne Fahnen Staatsfahne Staatsfahnen Beitritt accession talks amplification continent countries country dilation enhancement EU - new member state Europe European European Union expander expansion extension extention geography interpolation land mainland political organisation politics society state symbol photo symbol picture symbolical turkish universe upgrading Turkey Asia horizontal format European Community EC symbol pictures symbols symbolism symbolisms symbolic star stars flag flags national flag national flags ensign ensigns policy Bildnummer 53402463 Date 20 02 2009 Copyright Imago Angle Symbol image EU Accession the Turkey Turkey symbol Photo EU accession of Turkey Turkey Kbdig 2009 horizontal Candidate Candidate country EU EU Candidate EU Candidate country EU Member State EU Enlargement EU Accession Europe Eisch Europe european Union Society Continent New Countries Enlargement politics political Organization State symbol Symbol image Symbolic image Icon photography Symbolism symbolic Photo icon Photography icon Universe Turkey Asia Landscape Turkish european Community eG Symbol Pictures Symbols Emblem symbolically Icon photos Star Stars Flag Flags National flag National flags National flag National flags National flag State flags Flag Flags State flag State flags Accession accession Talks Continent Countries Country Enhancement EU New member State Europe European European Union Expander Expansion Extension Extension Geography Country Mainland Political Organization POLITICS Society State symbol Photo symbol Picture symbolical Turkish Universe upgrading Turkey Asia horizontally Format European Community EC symbol Pictures Symbol Symbolism symbolism Star Stars Flag Flags National Flag National Flags Ensign Ensigns Policy

AB-Türkiye ilişkileri: Partner mi rakip mi? Ortak mı hasım mı? 24.03.2022

AB’nin Türkiye’ye yoğunlaşan ilgisinin gerisinde ne yatıyor? Avrupalı liderler Erdoğan’a hangi mesajları iletiyor? Avrupa başkentlerini endişelendiren, önlenmek istenen ne? Uzmanlar, DW Türkçe’ye değerlendirdi:

The Turkish Statistical Institute has announced the official annual consumer inflation rate is 48.69 percent in Turkey yesterday on February 03, 2022. Meanwhile according to the calculations of the Inflation Research Group that is consisted of independent economists, has announced the annual consumer inflation rate as 114.87 percent. Where: Izmir , Turkey When: 03 Feb 2022 Credit: Ädil Toffolo/Cover Images **NOT AVAILABLE FOR ZUMA PRESS** PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xÄdilxToffolox 51129364

Yeni ekonomi modelinin beş maddede bilançosu 03.03.2022

Hükümet, enflasyonla mücadele kapsamında KDV indirimi, gübre desteği gibi "müjdeler" açıklıyor. Peki, bu adımlar ne kadar etkili? Ekonomistler alınan önlemlerin bir bilançosunu çıkardı.

Turkish lira banknotes are seen in this illustration taken in Istanbul, Turkey November 23, 2021. REUTERS/Murad Sezer/Illustration

Analiz: Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Faiz, enflasyon ve kurlar ne olacak? 18.03.2022

Merkez Bankası, Erdoğan'ın baskısıyla faizi sabit tutma ısrarından ne zaman vazgeçecek? Ekonomiyi bekleyen tehlike ne? Mayısta nasıl bir adım atılabilir? Kur Korumalı Mevduat nasıl değişebilir? Erdal Sağlam yazdı.