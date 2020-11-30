Türkiye'de enflasyon yıllık yüzde 14,03 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2,30 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 14,03 artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı çeşitli mal ve hizmetler, gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırma gruplarında oldu.

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceğini, 2021 sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" tahmininde bulunmuştu.

Domates fiyatları tavan yaptı

Kasım ayında endekste kapsanan 418 maddeden 54 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 322 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

Kasım ayında en fazla artış yüzde 66,93 ile domates fiyatlarında oldu. Domatesi yüzde 25,18 ile kabak ve yüzde 24,35 ile karnabahar oldu.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma oldu.

Elvan’dan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Elvan "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız."

DW/HS, SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe